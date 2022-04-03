إصابة 4 أشخاص في تصادم بين سيارتين بالعريش بسبب السرعة الزائدة

استقبل مستشفى العريش اليوم الأحد، 4 مصابين جراء حادث تصادم سيارتين ملاكي، بالقرب من أحد الفنادق بساحل بحر العريش، وأوضح مصدر طبي بالمستشفى أن الإصابات كدمات خفيفة جراء الإصابة، وتم عمل الإسعافات اللازمة.

وأضاف المصدر الطبي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإصابات خفيفة وتم عمل الإسعافات المطلوبة للمصابين وكتابة التقارير اللازمة بهذا الشأن، بعد إتمام عملية العلاج اللازمة للمصابين بمستشفى العريش.

السرعة الزائدة سبب الاصطدام بين السيارتين

فيما أكد شهود عيان أن السرعة الزائدة في تلك المنطقة، هي السبب الرئيسي في الحادث، وأن الضرر الذي لحق بالسيارة جاء في مقدمة سيارة والجانب الأيمن للسيارة الأخرى.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من مستشفى العريش العام بوصول مصابين جراء حادث سير بين سيارتين بالقرب من أحد الفنادق بساحل بحر مدينة العريش، وتم تحرير محضر ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخصين في اشتباكات بين أسرتين

وفي واقعة أخرى، استقبل مستشفى العريش مساء أمس، شخصين مصابين نتيجة اشتباك بالأيدي والهروات بين أسرتين في الشارع الخلفي لمستشفى العريش العام.

وجرى علاج المصابين في قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى العام، وتم تسجيل الواقعة وإخطار نقطة التحقيقات التابعة لجهاز الشرطة لعمل محضر بالواقعة.

فيما حضرت قوات الشرطة للمكان، لمنع الاشتباك بين الأسرتين وحل المشكلة بين طرفى النزاع بعد تدخل العقلاء من الجيران.