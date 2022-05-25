شراكة بين بنك مصر وكابيتر للتمويل.. لتعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وقَّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة كابيتر بغرض تمويل تجار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتعاملين مع «كابيتر» ويتم تمويلهم من خلال behavioral scoring model، بدون تقديم قوائم مالية.

بنك مصر يوقع بروتوكول لدعم أكثر من 40 ألف تاجر متعاون مع كابيتر

جاء توقيع البروتوكول لدعم أكثر من 40 ألف تاجر من التجار المتعاونين مع شركة «كابيتر» وتزويدهم بتمويلات ميسرة، ما يشجعهم على توسيع حجم الأعمال لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق تطلعاتهم المصرفية، انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

البروتوكول يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي

فيما يتيح البروتوكول تقديم الخدمات والمنتجات المالية والرقمية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من بنك مصر وشركة كابيتر، بغرض تقديم كافة الحلول التمويلية والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء.

كما يدعم بروتوكول التعاون بين شركة التمويل متناهي الصغر وبنك مصر، قاعدة كبيرة من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر التوسع في إتاحة حلول تمويلية مختلفة تعمل على توفير الوقت والجهد للعملاء.

ومن خلال البروتوكول، سيتم ربط التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مباشرةً بالموردين، عبر منصة خاصة بالشركة لتوفير خدمة شاملة للعملاء، بحيث يمكنهم تقديم طلب الشراء، وطلب خدمة التوصيل، بالإضافة إلى توفير آلية الدفع الإلكتروني.

كما يتيح تقديم خدمات ماكينات «نقاط البيع POS»، ورمز الاستجابة السريع «QR Code» للعملاء، بناءً على نشاط العميل، ووفقا للشروط والإجراءات المعتمدة بالبنك.

«المغربي»: بنك مصر يولي اهتمام كبير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ومتناهية الصغر

من جانبه، قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنَّ مصرفه يولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بإعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي.

وأضاف «المغربي»، أنَّ بنك مصر يمول المشروعات عبر فروعه، بمختلف الأنشطة الاقتصادية، كما يحرص على دخول العديد من الشراكات التي تستهدف تلبية احتياجات العملاء المختلفة من خلال آليات تمويل متميزة تلبي الاحتياجات المالية وغير المالية لكافة القطاعات.

فيما يرى نائب رئيس بنك مصر، أنَّ تلك الشراكة ستتيح مزايا عديدة لتجار «كابيتر»، أبرزها تعزيز التدفق النقدي، وزيادة المبيعات وحجم الأعمال، وخفض التكلفة والاستخدام الأمثل للأصول، بالإضافة إلى حلول تمويلية بسيطة وميسرة تقدم قيمة حقيقية للعملاء.

الرئيس التنفيذي لكابيتر: فرص هائلة للتجار لزيادة رأس المال

من جانبه، قال محمود نوح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كابيتر، إنَّ الشراكة مع بنك مصر ستتيح فرص هائلة للتجار لزيادة رأس المال، وتشجيع الشباب والشركات الناشئة على التوسع، ما يتماشى مع توجهات الدولة من تشجيع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وأضاف «نوح»، أنَّ هناك حاجه ملحة إلى تشجيع المشروعات المستقلة وريادة الأعمال في الوقت الحالي، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والدخل القومي وخلق فرص عمل.