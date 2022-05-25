توريد أكثر من 112 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون بالمنوفية

كشف المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، عن ارتفاع نسبة توريد محصول القمح إلى الصوامع والشون في جميع المراكز والمدن بواقع، 122 ألف طن حتى الآن، مشيرًا إلى أن الإقبال مستمر بكثافة من المزراعين والتجار لحين الانتهاء من توريد القمح حتى الأول من شهر أغسطس المقبل.

توريد 4 آلاف طن قمح يوميا إلى الصوامع في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التجار والمزارعين يوردون القمح إلى الصوامع والهناجر بمعدل يزيد عن 4 آلاف طن يوميًا، مشيرًا إلى أن عدد من المراكز مثل الشهداء والسادات وأشمون وتلا لم يوردوا القمح حتى الآن، لأن المزراعين لم يحصدوا القمح حتى الآن بسبب التأخير في زراعته نتيجة زراعة محصول الفاصوليا قبل القمح.

المستهدف توريد أكثر من 200 ألف طن قمح في المنوفية

وأوضح، أن محافظة المنوفية، تشهد تكاتف كافة أجهزة الدوله ممثلة في وزارة الزراعة ووزارة التموين وكذلك الوحدات المحلية ومجالس المدن وكافة الأجهزة المعنية، تحت إشراف اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، للوصول إلى النسبة المستهدفة من توريد القمح في المنوفية، والتي تزيد عن 200 ألف طن من القمح.

وأشار، إلي أن دور وسائل الإعلام مهم جدًا في حث المواطنين على توريد محصول القمح إلى الصوامع والهناجر، خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية، وعدم معرفة وقت انتهائها، مؤكدًا أن حث وسائل الإعلام وأجهزة الدوله المزراعين والتجار علي توريد القمح يزيد من الوعي العام لمواجهة الأزمات الدولية.