«عبدالغفار»: تسجيل 5 ملايين مواطن بالتأمين الصحي الشامل في 6 محافظات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، إنه يوجد 5 ملايين مواطن مُسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل بـ6 محافظات، إذ يتم علاج هؤلاء المواطنين بشكل متكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن إجراء عمليات القلب المفتوح ضمن التأمين الصحي الشامل بـ 300 جنيه فقط، في حين أن تلك العمليات تتم خارج تلك المنظومة بـ نصف مليون جنيه أو ما يزيد عن 500 ألف جنيه.

إنشاء 340 مستشفى بالتأمين الصحي

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يتم العمل على قدم وساق داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يتم تطبيقها بشكل تدريجي على محافظات المرحلة الأولى، فضلًا عن أنه تم إنشاء أكثر من 340 مستشفى والعديد من المراكز الصحية في مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة الاستثمار في القطاع الصحي، فضلًا عن أن القطاع الخاص ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل تباعا.

الحوافز الاستثمارية في القطاع الصحي كبيرة للغاية

وأشار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، إلى أن الحوافز الاستثمارية في القطاع الصحي كبيرة للغاية، فضلًا عن أن هناك فرص استثمار واعدة في قطاع الصحة، والدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية تبذل جهودًا حثيثة من أجل الارتقاء بالمنظومة الطبية، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية أثنت على تجربة مصر في التعامل مع أزمة كورونا والتطعيم ضدها، كما نجحت مصر في توفير أجهزة تنفس صناعي خلال الجائحة.