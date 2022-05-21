النائب حازم الجندي: «مستقبل مصر» يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل في 2024

قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنجزها الدولة المصرية والتي تبلور توجهها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، إذ تصل مساحة المشروع لـ مليون و50 ألف فدان، موضحًا أن تكلفة زراعة الفدان في مشروع مستقبل مصر تصل ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه للفدان الواحد بمعنى أن المليون فدان تصل تكلفة زراعتها إلى 250 مليار جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي افتتح فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ويقع المشروع على امتداد طريـق محور روض الفرج - الضبعة الجديـد، الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق، بطول 120 كم ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر.

10 آلاف فرصة عمل مباشرة و360 ألف غير مباشرة

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يوفر 10 آلاف فرص عمل مباشـرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم المقبلة، كما تطبق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين، كما أن الزراعة تتم بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وتم الانتهاء من استصلاح وزراعة مساحة 350 ألف فدان حتى الآن.

تحديات إقليمية وعالمية

وأكد الجندي أن مشروع مستقبل مصر يواجه التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وذلك في ظل اعتماد مصري كامل على عملية الاستيراد في مجال الحبوب وبنسب متفاوتة في كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة في مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة في القطاع الزراعي، والتي ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، وسيتم تحقيق الاكتفاء الذاتىي من نسبة كبيرة من المحاصيل بحلول عام 2024.