إعلان شروط مسابقة كامل الكيلاني لأدب ورسوم الطفل.. جوائز 200 ألف جنيه

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، تفاصيل مسابقة كامل الكيلاني في أدب ورسوم كتب الطفل لعام 2022، التي تنظمها لجنة فنون الطفل برئاسة الدكتورة فاطمة المعدول، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

قيمة جوائز مسابقة كامل الكيلاني

أوضح المجلس الأعلى للثقافة، أن قيمة جوائز مسابقة كامل الكيلاني، 100 ألف جنيه في مجال الكتابة، و100 ألف جنيه في مجال الفنون، كما تُمنح ميدالية برونزية وشهادة تقدير لكل فائز.

شروط الاشتراك في المسابقة

- تُمنح الجائزة للكُتاب والفنانين المصريين، العاملين في مجال أدب وفنون الطفل.

- تُمنح الجائزة عن مجمل أعمال وإنجاز الكاتب أو الفنان، على أن يتقدم بنماذج من أعماله بحد أقصى 5 أعمال في المجال المُعلن عنه.

- يقدم المتسابق ما يثبت مرور 10 أعوام على بداية إنتاجه في المجالات المُعلن عنها.

- تقبل الأعمال من الكاتب أو الفنان بنفسه أو من يفوضه، وليس هناك جهات ترشيح.

- لا يتم استرداد الأعمال المقدمه بعد فحصها.

- على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة، لملء استمارة المسابقة وتسليم: سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

آخر موعد للتقدم للمسابقة

في حالة الفوز يتم تقديم خطاب بنكي برقم الحساب، أو إرسالها على العنوان التالي: 1 شارع الجبلاية - الأوبرا - الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة - إدارة المسابقات.

يشار إلى أن آخر موعد لتلقى الأعمال، يوم 31 أغسطس 2022، على أن تعلن النتائج خلال شهر نوفمبر 2022، تزامنًا مع أعياد الطفولة حيث سيقام حفل تكريم الفائزين.

يذكر أن المجلس الأعلى للثقافة، أعلن مؤخرا، العمل على إعلان الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، في دورتها الثانية، التي تقدمها وزارة الثقافة برعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس، للأطفال من سن 5 سنوات إلى 18 سنة، في مجالات الآداب والفنون والابتكار، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين في يونيو المقبل.