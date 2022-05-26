3 ملثمين يقتحمون «مقلة لب» لسرقتها في المحلة

ضبطت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان المحلة، 3 أشخاص ملثمين، اقتحموا «مقلة لب»، في منطقة الجمهورية، التابعة إلى دائرة قسم شرطة ثان المحلة، وسرقة مبلغ مالي، والهرب، مستخدمين الأسلحة النارية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

أمن الغربية يتلقى إخطارًا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يتضمن ورود بلاغ من شرطة النجدة، بقيام مجموعة من الأشخاص باقتحام مقلة لب، في منطقة الجمهورية، التابعة إلى دائرة قسم شرطة ثان المحلة، بحوزتهم أسلحة نارية، وقاموا بسرقة مبلغ مالي والهرب.

تفاصيل الواقعة

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان المحلة، إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن 3 أشخاص ملثمين، اقتحموا «مقلة لب»، وسرقوا مبلغًا ماليًا، وكمية كبيرة من السجائر، وكان بحوزتهم بندقية خرطوش، وطبنجة وسلاح أبيض.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة، من أجل كشف ملابسات الحادث، وبتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان، جرى تحديد هوية المتهمين، وأماكنهم، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهم والأدوات المستخدمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.