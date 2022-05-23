إصابة 10 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الزيات

استقبل مستشفى كفر الزيات العام، التابع لمديرية الصحة بالغربية، 10مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة، إثر إصابتهم في 3 حوادث سير متفرقة، شهدتها طرق مركز ومدينة كفر الزيات، خلال الـ 12 ساعة الماضية، وتم توفير كافة الرعاية الصحية لهم.

حادث سير على طريق قرية «ابيار- ديما»

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا، من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغا بوقوع حادث سير على طريق قرية «ابيار- ديما»، وتبين انقلاب دراجة نارية يستقلها 3 أشخاص في الترعة، وتم انتشال المصابين، وتبين إصابتهم بكسور وسحجات وكدمات.

تصادم «توك توك» بدراجة نارية

كما تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا بإصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات وكسور، نتيجة تصادم «توك توك»، بدراجة نارية على طريق قرية «كفور بلشاي - كفر الزيات»، أمام عزبة الدمر، فيما ورد بلاغا بإصابة 3 أشخاص، بإصابات مختلفة، تنوعت ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة، نتيجة حادث «توك توك»، على طريق قرية «دلبشان - كفر الزيات»، وتم تحرير محضرا بالواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، بواسطة سيارات الإسعاف، لتلقي العلاج، وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في تلك الوقائع، فطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الحوادث الثلاثة، وتم رفع آثارها من قبل الأجهزة المعنية، وإعادة حركة السيارات مرة أخرى على كافة الطرق.