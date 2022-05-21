بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث سير ببني سويف

أصيب 10 أشخاص في 3 حوادث سير بمحافظة بني سويف، اليوم السبت.

وأصيب 3 أشخاص في انقلاب توك توك بالطريق الزراعي الرابط بين قريتي قمبش الحمراء وبني قاسم، دائرة مركز ببا، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتي إسعاف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم؛ شعبان محمد علوانى 35 عاما، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، أحمد سيد عبد الحليم 36 عاما، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، رجب توفيق حسان 35 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، جميعهم مقيمون بقرية بني قاسم التابعة لمركز ببا.

إصابة 4 شباب في انقلاب دراجة نارية

وأصيب 4 شباب، بإصابات متنوعة، إثر انقلاب دراجة نارية بطريق قرية قاي التابعة لمركز أهناسيا، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: أحمد محمد سيد، 17 عاما، مصاب جروح وسحجات بالجسم، ودياب محمد خالد، 17 عاما، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، ومحمود ممدوح عطية، 16 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وإسلام أحمد حسن، 17 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وجميعهم من قرية قاي.

إصابة 3 موظفين بالكهرباء في حادث مروري

وأصيب 3 موظفين بشركة الكهرباء، إثر انقلاب سيارة «2 كابينة»، أمام مصنع الأسمنت القديم، شرق النيل، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبل طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي، 3 موظفين بشركة الكهرباء، وهم، إبرام عادل إبراهيم 30 عاما، مصابا بجرح قطعي في الرأس «10 سم» واشتباه كسر بالذراع الأيمن، طه محمد حسين 25 عاما، مصابا بجرح قطعي بالرأس، محمد عبدالعظيم علي 43 عاما، اشتباه نزيف داخلي واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ والساق والذراعين، وجار إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى.