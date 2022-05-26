يبحث الكثير من مواطني الدقهلية عن موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، بعد أن بدأت المديرية أعمال تصحيح الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2022، استعدادا لإعلان النتيجة فور اعتمادها من علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إذ ستعلن على الموقع الإلكتروني كاملة، ومن المقرر أن تظهر عقب الانتهاء من أعمال التصحيح.

مواصلة أعمال تصحيح الشهادة الإعادية 2022

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن» أن أعمال كنترول تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 مستمرة، حتى إنهاء أعمال التصحيح وبعدها يبدأ رصد الدرجات ثم اعتماد النتيجة، والإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية واعتمادها من قبل محافظ الدقهلية.

موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وأوضح المصدر أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 سيكون من خلال موقع موقع مديرية التربية والتعليم بـالدقهلية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من هنــــا، ويمكن للطالب وولي الأمر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية كاملة بما في ذلك مجموع درجات الطالب في كل مادة من المواد والمجموع الكلي، وذلك باسم رقم الجلوس أو اسم الطالب.

وذكر المصدر أن هناك طرقًا أخرى لإعلان النتيجة بخلاف موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، سيتم الإعلان عنها في حينه إلا أن الأساس سيكون من خلال الموقع.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية 2022 العامة والمهنية في محافظة الدقهلية هذا العام يبلغ 121 ألف و896 ‏طالبًا وطالبة، وانتهوا من أداء ‏امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 يوم الخميس 19 مايو ‏‏2022، في 650 ‏لجنة سير امتحان، وفقًا للضوابط ‏والإجراءات ‏الاحترازية ‏التي أعدتها مديرية التربية والتعليم،‎‎‏ مثل حظر ‏استخدام الهواتف المحمولة للكل ‏من الطلاب والطالبات وكذلك المعلمين أثناء وجودهم داخل ‏اللجان، علاوة على التصدي للغش بكافة سبله، وتنظيم دخول ‏الطلاب ومنع التكدس والازدحام أمام اللجان. ‏

وزودت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اللجان بزائرة صحية وتخصيص غرفه ‏عزل بكل لجنة، إضافة إلي تشكيل غرفة عمليات ‏رئيسية في مديرية التربية والتعليم، وتشكيل ‏‏17غرفه فرعية ‏في الإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى أثناء ‏الامتحان والعمل على حلها.‏