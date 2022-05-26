القبض على طالب جامعي بتهمة تسريب امتحانات الإعدادية والثانوية عبر تليجرام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب جامعي مقيم في الجيزة، لاضطلاعه في تسريب أسئلة امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية عبر إحدى المجموعات بتطبيق «تيلجرام».

وبمواجهته أفاد بمتابعة العديد من الصفحات الإلكترونية للحصول على أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وإعادة بثها مرة أخرى على الصفحة المشار إليها، وترويجه للصفحة المشار إليها لزيادة أعداد المتابعين، وذلك بقصد الحصول على مقابل مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.