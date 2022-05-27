لأول مرة.. جلسة فصل بلازما داخل مستشفى إيتاي البارود العام

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزراة الصحة بالبحيرة، عن عمل جلسه فصل بلازما، لسيدة في العقد الثاني من العمر، تعانى من الوهن العضلي الوبيل «myasthenia crisis»، على ماكينيه الغسيل بريزما، لأول مرة داخل مستشفى إيتاى البارود العام.

أضاف جميعة، أن توفير هذه الأجهزة يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى في محافظة البحيرة، وإتاحة كل سبل الدعم، لتقديم الخدمة العلاجية للمرضى.

إشادة وشكر للأطباء

وأشاد وكيل وزراة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك، وسرعة إجراء العملية والاستجابه الفورية للحالة، في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية، لتقديم خدمات طبية متميزة، خاصة فى التخصصات الدقيقة.

وأعرب الثنائي عن خالص شكرهما وتقديرهما لمدير المستشفي الدكتور رضا بكر، وللفريق الطبي أحمد الكومي، محمد عبد الحفيظ أخصائي الكلي، محمد إسماعيل الكحيل رئيس قسم العناية، محمد إبراهيم عبد العليم أخصائي العناية، ولإدارة المستشفى، تقديرا لمجهوداتهم، ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بأهالي البحيرة.

تطوير الخدمات الصحية بالبحيرة

جاء ذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة، وتذليل كل العقبات أمام الحالات، لتقديم خدمة طبية جيدة بمستشفيات البحيرة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه يجري تقدم الدعم الكامل بشتى المستشفيات بنطاق مدن ومراكز المحافظة، لتقديم كل سبل الراحة للمرضى.