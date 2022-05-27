النفط في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.. كم يبلغ سعر البرميل اليوم؟

تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية اليوم الجمعة، مع ارتفاع استهلاك البنزين في الولايات المتحدة في الصيف، وكذلك احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي.

ارتفاع الخامين

وارتفع خام برنت 5 سنتات إلى 118.92 دولارًا للبرميل، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب بنحو 4.2% هذا الأسبوع، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتًا أو 0.5% إلى 114.67 دولارًا للبرميل. متجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ حوالي 0.4%.

الأسعار تسجل أعلى مستوى منذ مارس

وقال المحلل جيوفاني ستونوفو في يو بي إس، «ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ نهاية مارس الماضي، مستفيدة من الانخفاضات المتجددة في مخزونات النفط الأمريكية».

مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 482 ألف برميل

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، إن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 482 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 219.7 مليون برميل، عادةً ما يستلزم بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة زيادة الاستهلاك.

موسم القيادة في الولايات المتحدة

وأضافت «يؤثر موسم القيادة في الولايات المتحدة والطلب القوي على السفر أسعار النفط، مع تأخر نمو العرض ونمو الطلب، من المرجح أن تظل سوق النفط تعاني من نقص المعروض، ومن ثم فإننا نظل إيجابيين في توقعاتنا لأسعار النفط الخام».

تم دعم عقدي الخام القياسيين أيضًا، مواصلة المفوضية الأوروبية السعي للحصول على دعم إجماعي من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لعقوباتها الجديدة المقترحة ضد روسيا، حيث شكلت المجر حجر عثرة.

اجتماع أوبك

وقالت مصادر في أوبك+ لـ«رويترز» إن أوبك + من المقرر أن تلتزم باتفاق إنتاج النفط المبرم في العام الماضي في اجتماعها المقرر عقده في 2 يونيو المقبل.