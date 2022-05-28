حبس عامل وزوجته وحماته بتهمة النصب على المواطنين في 5 ملايين جنيه بطنطا

أصدرت النيابة العامة في طنطا، حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين، مكون من زوج وزوجته وحماته، بالحصول على أموالهم مقابل توظيفها في الأجهزة الكهربائية، مقابل فوائد شهرية، واستولوا على نحو 5 ملايين جنيه من عدد من المواطنين.

القبض على المتهمين

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط «أيمن. ر»، وزوجته «منار. ف» وحماته «أمال. ص»، مقيمين قرية صناديد، إحدى قرى مركز طنطا، وذلك بعد تأكد التحريات من صحة البلاغات المقدمة ضدهم من عدد من المواطنين، بتهمة النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت بنحو 5 ملايين جنيه، بزعم استثمارها في تجارة الأدوات الكهربائية مقابل أرباح تقدر بنسبة 30 % فائدة عن كل شهر.

محاضر ضد المتهمين

تعود أحداث الواقعة بعد تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً بورود بلاغات من عدد من المواطنين، مقيمين بقرية صناديد، بدائرة مركز طنطا، بتعرضهم بالنصب على يد عامل وزوجته وحماته ضبط «أيمن. ر»، وزوجته «منار. ف» وحماته «أمال. ص»، مقيمين قرية صناديد، إحدى قرى مركز طنطا، بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، بزعم استثمارها في تجارة الأدوات الكهربائية مقابل أرباح تقدر بنسبة 30 % فائدة عن كل شهر، ولم يلتزموا ورفضوا رد أصول المبالغ المالية، وتبين صحة البلاغات، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.