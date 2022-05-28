«التعليم» توجه باسترجاع كراسات إجابات امتحانات الدبلومات غير المستخدمة أسبوعيًا

بدأت اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة أن يكون الارتجاع لكراسات الإجابة غير المستخدمة في امتحانات الدبلومات الفنية في نهاية كل أسبوع خلال فترة الامتحانات بدلاً من يومياً، وذلك تسهيلاً لاستقرار نظام الامتحانات وتفعيلاً لدور المتابعة من قبل إدارات التوجيه المالي والإداري بالمديرية والإدارة التعليمية التابعة له.

خطاب من وزارة التعليم للمديريات

وأكدت الوزارة في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، على ضرورة التزام الموجه المالي والإدارة بالمديرية والإدارة التعليمية بالتوقيع على إخلاء الطرف الخاصة بكراسات الإجابة الوارد والمسلمة للجان السر إلى المخازن مع مسئولي المخازن بكل مديرية أو إدارة تعليمية حسب حال التوريد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على الموجه المالي والإداري بمراجعة استلام الإحصائيات المرسلة من لجان سير الامتحانات ومركز توزيع الأسئلة طبقاً لمحاضر حصر أورقا الأسئلة المرتدة مع التأكد من مطابقة تلك الأعداد وصحة ما جاء بها مع العدد الفعلي للطلبة والتوقيع على إخلاء طرق أوراق الأسئلة.

وشددت الوزارة على التوقيع على إخلاء طرف كلاً من رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل وعلى أن يكون التوقيع بالاسم ثلاثي أو رباعي مع التأكد من إرفاق الاستمارة رقم 114 امتحانات مع إخلاءات الطرف كشرط أساسي وذلك تمهيداً لاستكمال اعتمادها من الجهة المكلفة سواء الإدارة أو المديرية والرجوع إلى الإدارة العامة للامتحانات لاعتماد الصرف.

ضرورة قيام الموجه المالي والإداري بمتابعة أعمال التنفيذ

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى ضرورة قيام الموجه المالي والإداري بمتابعة أعمال تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية على السف المؤقتة التي يتم استخراجها لكل رئيس لجنة سير وأية سلف أخرى يتم استخراجها وذلك حتى إتمام تسويتها وإظهارها في التقرير المرسل إلى الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بالوزارة.