41 ألف طالب بالدبلومات الفنية بالغربية يؤدون الامتحانات داخل 136 لجنة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أداء طلاب التعليم الفني لامتحان مادة اللغة العربية في مدرستي طنطا النسيجية وطنطا الفنية التجارية المتقدمة، في مدينة طنطا.

واطمئن محافظ الغربية على سير الامتحانات دون وجود أي معوقات، حيث يؤدي 40827 طالبا وطالبة من طلبة الدبلومات الفنية بالغربية بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، الامتحانات داخل 136 لجنة بداية من السبت الموافق 28/ 5/ 2022 وحتى الخميس 9 /6/ 2022.

جاهزية مقار لجان الامتحانات

وخلال الجولة، اطمئن المحافظ على جاهزية مقار لجان الامتحان من أثاث وصيانة بسيطة، والالتزام بأعداد الطلبة داخل كل لجنة، بما يحقق التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشدداً على عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية تساعد على الغش.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء في مدن ومراكز المحافظة، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس، والتواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات طارئة.

فرش 24 استراحة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز وفرش 24 استراحة بسعة 762 سريرا (سيدات - رجال) لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مشيراً إلى التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وكذلك غرف العمليات الفرعية بالإدارات مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة الامتحانات وتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحان.