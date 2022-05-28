وزير الخارجية يستقبل سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي 

‫استقبل وزير الخارجية سامح شكري، بمقر وزارة الخارجية اليوم 28 مايو الجاري، السفير إيسياكا عبدالقادر إمام، سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، حيث هنأ وزير الخارجية السكرتير العام على توليه منصبه مؤخرًا، وكذلك على الاحتفال بمرور 25 عامًا على تأسيس المنظمة، معربًا عن دعم مصر لأعمال المنظمة وأهدافها.

‫وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز أُطر التعاون بين مصر والمنظمة في الفترة القادمة، حيث أعرب الوزير شكري عن التطلع إلى مزيد من التعاون مع المنظمة في كل مجالات اختصاصها، لا سيما تعزيز حركة التجارة والاستثمار.