عاجل.. «التعليم» توجه بصرف مكافآت امتحانات الدبلومات الفنية 2022

انطلقت اليوم امتحانات الدبلومات الفنية لأكثر من 830 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، وعقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن التشديد على منع دخول أي متعلقات لها علاقة بالمادة في اللجنة الامتحانية.

مهام ومسؤوليات التوجيه

وأضافت الوزارة في خطابها، أنه من مهام ومسؤوليات التوجيه المالي والإداري تشكيل لجنة بكل مديرية تعليمية برئاسة المسؤول عن التوجيه المالي والإداري بالمديرية، وتضم اللجنة في عضويتها موجها متابعا لكل ثلاث إدارات تعليمية وذلك طبقاً لعدد لجان سير الامتحانات بالمديرية على أن تكون اختصاصات الموجه المكلف من المديرية الإشراف على أعمال واختصاصات موجهين الإدارة التعليمية.

مكافأة بواقع اليوم بيومين

وأكدت الوزارة، على إثابة مديري الشؤون المالية والإدارية بالمديريات والإدارات التعليمية بمكافأة بواقع اليوم بيومين طبقاً لبداية أيام العمل الفعلية نظير الإشراف على أعمال مديري وأمناء المخازن وتسهيل صرف السلف، وإثابة أعضاء لجنة التوجيه المالي والإداري بالمديرية برئاسة الموجه العام بالتوجيه المالي والإداري مكافأة بواقع اليوم بيومين دون منح طبقاً لأيام العمل الفعلية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على إثابة أعضاء لجنة التوجيه المالي والإداري بالإدارة والمكلفين بمتابعة لجان السر بعدد أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بيومين وإثابة مديري المخازن وأمناء المخازن بالمديريات والإدارات التعليمية بمكافأة اليوم بيومين.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة اعتماد جميع استمارات الصرف 114 بناءً على التعليمات الصادرة من السلطة المختصة بصورة التكليف، سواء المديرية أو الإدارة التعليمية ويتم صرف مكافأة بنسبة 7% كونها من الامتحانات العامة ويتم اعتماد استمارات الصرف من الجهة المختصة ويتم أيضاً الصرف من بند الامتحانات بكل مديرية دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية.