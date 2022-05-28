نائب وزير التعليم يكشف لـ«الوطن» تفاصيل أول يوم امتحانات الدبلومات

بدأت اليوم امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، حيث شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غرفة علميات مركزية لمتابعة سير الامتحانات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إنه لم يتم رصد أي حالات غش في المدارس التي تفقدها اليوم، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية المشكلة بالوزارة تقوم بمتابعة هذه الحالات على مستوى الجمهورية.

«مجاهد» لـ«الوطن»: لم نرصد إصابات بكورونا

وأضاف «مجاهد» لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي إصابات بكورونا أو أوميكرون أو أي موروثات أخرى بين الطلاب والمعلمين، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة منع دخول الهاتف المحمول للجان الامتحانية والالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور مجاهد، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم بلغ ما يقرب من 8000 طالب وطالبة، لافتاً إلى أن طلاب التعليم الفني في زيادة سنوية بما يقرب من 100 ألف طالب لكل عام.

شؤون قانونية في المدارس لتطبيق قوانين مكافحة الغش في الامتحانات

ونوه نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إلى تخصيص شؤون قانونية في المدارس لتطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الغش في الامتحانات، لافتاً إلى أن عدد الطلاب في اللجان الامتحانية يتراوح من 14:18 طالب لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وفي سياق متصل حددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط أعمال التوجيه المالي والإداري بكل من الإدارات والمديريات التعليمية، مشددة على ندب موجه مالي وإداري واحد من كل إدارة تعليمية لكل خمس لجان سير أو موجه لكل إدارة في حالة أن يتبع الإدارة عدد أقل من خمس لجان سير وذلك طبقا لعدد لجان سير الامتحانات التابعة لامتحانات الدبلومات الفنية.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم كفاية الموجهين الماليين بالإدارة التعليمية، يمكن الاستعانة بأحد الموجهين الماليين والإداريين التابعين للمديرية التابعة لها الإدارة التعليمية.