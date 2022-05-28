افتتاح مسرحية دم السواقي مساء اليوم.. «الحب في مواجهة المجتمع»

تعرض، مساء اليوم، مسرحية «دم السواقي» على مسرح الحديقة الثقافية للأطفال بمنطقة السيدة زينب، ويشهد حفل الافتتاح الذي يبدأ في الساعة 8 مساءً، حضور عدد من مسؤولي وزارة الثقافة، خاصةً أن «دم السواقي»،تأتي بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، والإدارة المركزية لشئون مسرح التجارب.

مسرحية دم السواقي للمخرجة نهال أحمد

مسرحية «دم السواقي» للمخرجة نهال أحمد، تأليف بكري عبد الحميد، وتضم عددا من الممثلين منهم محمد العدل، فاطمة منصور، سارة علي، مروة حسن، ريم العدل، مساعد إخراج أحمد إسماعيل، مخرج منفذ إسماعيل شعراوي، ديكور وإضاءة وحيد السعدني.

وتشهد المسرحية عددًا من الأغاني والاستعراضات من كلمات الشاعر مسعود شومان، ألحان أحمد يسري، والاستعراضات لـ محمود بحبح.

مسرحية دم السواقي عن الحب وقسوة المجتمع

وروجّت المخرجة الشابة نهال أحمد، للعمل المسرحي الجديد الذي تتولى مهامه الإخراجي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مستعينة بالبوستر الدعائي للمسرحية بقولها: «مستنياكم تنورونا في مسرحية دم السواقي، في الساعة الثامنة والنصف مساءًا، في انتظار تشريفكم».

وتدور قصة مسرحية دم السواقي، التي سيتم افتتاحها مساء اليوم، عن أبرز وأشهر حكايات العشق والغرام في التراث الشعبي، وكيف يتصدى المجتمع لحالات الحب ورفضها باعتبارها خطيئة يجب التخلص منها بقسوة شديدة ودم بارد.

ومن أشهر قصص الحب التي وصلت إلى درجة غناءها في المواويل الشعبية، منها قصة حسن ونعيمة، والتي تم تجسيدها في فيلم حسن ونعيمة للنجم محرم فؤاد والسندريلا سعاد حسني.

نور وصبح، حبيبان داخل المسرحية، يعيشان قصة حب بريئة وهادئة، لكن يتصدى لهم المجتمع ويسعى لتفرقتهما بشتى الطرق، ويسعى الحبيبان إلى المواجهة ويرفضا الافتراق ويسعيان للنجاة بقصة حبهما والوصول بها إلى بر الأمان، الأمر الذي يعلن انتصار الحب والأمل في النهاية وأنه لا مكان لقساة القلوب الذين لا يعرفون للحب سبيلا.