«التعليم» تحظر وجود مقار استراحات داخل لجان سير الامتحانات 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم بعض الأمور الخاصة باعتماد مكأفاة المكلفين بتجهيز الاستراحات والإشراف عليها، مؤكدة أن مدير المديرية يختار مشرف عـام الاستراحات تحت مسؤوليته الشخصية، على أن يكون من ذوي الكفاءات والخبرات المؤهلة للقيام بهذا العمل، بشرط ألا يكلف بأي أعمال امتحانات عامة أخرى في نفس الوقت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مشرفي الاستراحات مشاركين للمشرف العام في تنفيذ جميع المهام المكلفين بها ومسؤولين مسؤولية كاملة عن حدوث أي تقصير بالاستراحات القائمين بالإشراف عليها، ويحظر تماما وجود مقار استراحات داخل لجان سير الامتحان سواء في امتحانات الدبلومات الفنية أو امتحانات التعليم العام.

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أنه يتم ترشيح مشرفي الاستراحات والعمال على مستوى المديرية والإدارات التابعة من قبل المشرف العام للاستراحات طبقاً للضوابط المنظمة لذلك ويقوم المشرف على الاستراحة بإخطار المشرف العام على الاستراحات بتقرير فعلى عن عدد النزلاء كل أسبوع وعمل تقرير عن أي تلفيات أو مخالفات تحدث بالاستراحة أثناء تواجد النزلاء وتحديد المسؤول عن ذلك حتى يتسنى للمشرف العام اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على التقرير المقدم من مشرف الاستراحة.

وشددت الوزارة على المشرف العام على الاستراحات باعتماد أسماء مشرفي الاستراحات على مستوى المديرية والإدارات التابعة لها على أن يكون المشرف على الاستراحة من العاملين بالمدرسة مقر الاستراحة و3 عمال خدمات لكل عشرين نزيل فعلي بالاستراحة على أن يكون أحدهما أمين العهدة طبقا للقرار الوزاري 365 لسنة 1994.

وأشارت إلى أنه في حالة أن يكون أمين العهدة موظف بالمدرسة يتم اختياره كمشرف على الاستراحة لتحديد المسؤولية وفي حالة تعذر ذلك يقوم المشرف العام بترشيح بديل وعلى مسئوليته الشخصية ويقوم المشرف العام على الاستراحات بإعداد صيغة القرار موحد يوقع عليه مستخدمي الاستراحة النزلاء مفادها المحافظة على الاستراحة وما تحتويها من أجهزة وأثاث خلال فترة إقامتهم.