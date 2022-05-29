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ضبط متهم بغسل 140 مليون جنيه حصيلة تجارته في المخدرات

كتب:

محمد بركات
01:52 م | الأحد 29 مايو 2022
مبالغ مالية - تعبيرية

مبالغ مالية - تعبيرية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة.

الاتهامات في القضية

وأوضحت وزارة الداخلية، أنّ المتهم وجّهت له اتهامات بتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، من خلال إيداع جزء منها في البنوك ومكاتب البريد المصري، وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع، وتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة من كيانات مشروعة.

إجمالي حصيلة التجارة غير المشروعة

وتابعت الوزراة في بيانها، أنّ إجمالي الممتلكات قدّر بـ140 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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