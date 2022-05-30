حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 30-5-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم بشأن مواليد الـ 12 برجا فلكيا، إذ يهتم أصحاب تلك الأبراج بطالعهم اليومي وتحديدًا مواليد يوم 30 مايو حيث مواليد برج الجوزاء .

وفيما يلي نقدم حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار المتعلقة بالفلك والطالع التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

حظك اليوم برج الحمل 30-5-2022 على الصعيد المهني

ركز جيدا مولود برج الحمل اليوم فالقمر الجديد في منزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وهدوءً وتتبادل المعرفة مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحمل 30-5-2022 على الصعيد العاطفي

أبشر اليوم مولود برج الحمل الوضع الفلكي داعم ويدفعك للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.

حظك اليوم برج الثور 30-5-2022 على الصعيد العاطفي

وانت مولود برج الثور اعلم أن فينوس في برجك تمنحك إطلالة مشرقة فقط حافظ على اللباقة لتحصل على التقدير.

حظك اليوم برج الثور 30-5-2022 على الصعيد المهني

احذر مولود برج الثور راجع جيدا حساباتك وخطواتك، تفاديا للأخطاء ولتزداد فرص نجاحك. الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء 30-5-2022 على الصعيد العاطفي

الحظ معك اليوم مولود برج الجوزاء حيث اقتران القمر مع الشمس ببرجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-5-2022 على الصعيد المهني

وعلى الجانب المهني والعملي القمر الجديد في برجك يمدك باليقظة وسرعة البديهة، ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

حظك اليوم برج السرطان 30-5-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط اهتم بصحتك والزم الكتمان، وانتبه لحقوقك

حظك اليوم برج السرطان 30-5-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم الظهور وعدم الزهو بنفسك، ومن المهم ألا تتكلم اليوم عن حياتك وأخبارك.

حظك اليوم برج الأسد 30-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للتواصل بنجاح مع الأحباب والأصدقاء، وقد يغير ذلك تفكيرك بشكلٍ ما، وتجد سعادتك اليوم معهم.

حظك اليوم برج الأسد 30-5-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر الجديد في منزل المشروعات يمدك باليقظة والطاقة واليوم تساعدك نصائح المحبين وترشدك لطريق الصواب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 30-5-2022 على الصعيد المهني

الشمس والقمر معاكسان، ومن غير المناسب أن تتسرع في اتخاذ قرارات اليوم.

حظك اليوم برج العذراء 30-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في وضع معاكس مما يسبب لك الضغوط.. وعليك أن تتمالك أعصابك لتغيّر أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.

حظك اليوم برج الميزان 30-5-2022 على الصعيد العاطفي

اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم مُلهم ومُقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدُك بالقدرة على إبهار من حولك.

حظك اليوم برج الميزان 30-5-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الحظ يجعلك تخطط جيدا أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 30-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج العقرب 30-5-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل المدخرات وتستطيع أن تقوم اليوم بالدور المناسب في مختلف المواقف وفي البيع والشراء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 30-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.

حظك اليوم برج القوس 30-5-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 30-5-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تساعدك على التأثير فيمن تحب وتعبر جيدا عن مشاعرك.

حظك اليوم برج الجدي 30-5-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزل العمل والصحة مما يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.

حظك اليوم برج الدلو 30-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

حظك اليوم برج الدلو 30-5-2022 على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم، ويساعدك ذلك أن تعبر عن أفكارك بذكاء وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.

حظك اليوم برج الحوت 30-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر الجديد معاكسان وعليك اليوم أن تهتم بمن تحب وتقوم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

حظك اليوم برج الحوت 30-5-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة.