إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء غدا

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارات المحافظة الستة ظهر غد الإثنين.

مؤتمر صحفي لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

وأضاف رضوان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المحافظ يعتمد النتيجة في مؤتمر صحفي يعقد، بحضور قيادات التعليم والمسؤولين بالمديريات وديوان عام المحافظة.

وكانت قد أنهت لجنة الكنترول والمتابعة بمديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أعمال التصحيح، ومن المنتظر إعلانها للطلاب وأولياء الآمور.

وكان قد أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان له أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 بإدارات المحافظة الستة، وجار مراجعة النتيجة بالكنترول الرئيسي للمديرية، تمهيدا لإعلانها.

وأضاف خلال بيانه الذي نشر على موقع مديرية شمال سيناء التعليمية، أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022، وتمت المراجعات والتحقق من القواعد والتدقيق في أسماء الأوائل مراجعة نهائية، حتى لا يقع أخطاء قبل العرض على لجنة الكشف والعرض.

تكريم العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية بشمال سيناء

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بيانها، أنه سوف يتم تكريم العشر الأوائل على المحافظة، وتسليمهم شهادات تقدير بحضور أولياء الأمور، ورؤساء المديريات والأقسام، ووكيل الوزارة ومحافظ شمال سيناء، بعد إظهار النتيجة بيومين.