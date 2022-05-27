أجواء مناخية معتدلة في شمال سيناء اليوم.. ودرجات الحرارة تصل لـ25

تشهد مدن وقرى شمال سيناء اليوم الجمعة، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، واختفاء جزئيا لشمس النهار مع مطلع اليوم، حيث انخفضت درجات الحرارة بمقدار 5 درجات على الأقل عن أمس الخميس، مع توقعات بارتفاع الحرارة بشكل تدريجي في فترة الظهيرة وحتى المساء.

درجات الحرارة في العريش اليوم الجمعة

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، إن درجات الحرارة سجلت أوقات الفجر 21 درجة مئوية، وزادت إلى 25 درجة مع بزوغ شمس النهار واعتدال الحالة المناخية.

وأضاف المرصد أن هناك تقلبات مناخية على مدار اليوم بشمال سيناء، مع توقعات بطقس حار خلال الأسبوع القادم، وأيضا انخفاض في درجات الحرارة أوقات الليل وحتى قبل الفجر.

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أن الأمور تسير بشكل طبيعي في شمال سيناء، وأن التغيرات والتقلبات المناخية غير مؤثرة، حيث يشهد الطقس اعتدالا في غالبية أيام الأسبوع.

متابعة لحظية لحالة الطقس في مدن شمال سيناء

وأضاف مجلس المدينة، أن هناك متابعة لحظة بلحظة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، والمدن والمديريات بالمحافظة، وكتابة تقارير يومية ورفعها لقسم الطوارئ والمتابعة بديوان عام محافظة شمال سيناء، حال وجود أي تطورات.

ومن جهة أخرى، يواصل المواطنون الإقبال على ساحل بحر العريش ومنطقة الكورنيش، وذلك فرارا من حرارة الجو داخل البيوت وزحام الشوارع بوسط المدينة، وأيضا للتمتع بقضاء يوم جميل على ساحل البحر، مصطحبين الأطفال والأسر وطعامهم وشرابهم.