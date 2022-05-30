ضبط جرينوف و3 آلي وذخيرة متعددة بحوزة «عاطل» بسوهاج

ذخيرة متنوعة ما بين الثقيلة والخفيفة وطلقات حية هي بعض مضبوطات وجدت لدى عاطل يتاجر بالأسلحة بمركز طما بمحافظة سوهاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج يفيد بلاغ ورد لمركز شرطة طما، بورود محضراً من الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إدارة وسط الصعيد «فرع سوهاج» يتضمن ضبط المدعو «الحسيني ع ا م» 35 عاما حاصل علي دبلوم صناعة ولا يعمل، ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج وبحوزته ذخيرة متنوعة «رشاش جرينوف وعدد 3 بنادق آلية وطبنجة وعدد 2 خزينة وعدد 33 خزينة بندقية آلية وعدد 496 طلقة عيار 7.62 × 39 وعدد 76 طلقة عيار 9 مم».

اعتراف المتهم بالاتجار بالأسلحة داخل وخارج طما

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها داخل وخارج دائرة المركز.

معلومات تفيد نشاط المتهم وراء ضبط المتهم والاسلحة

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إدارة وسط الصعيد تفيد بنشاط المتهم داخل المركز، وقد تم عمل التحريات اللازمة التي أثبتت صحة المعلومات ليتم استئذان النيابة وضبط المتهم داخل منزله بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج وبحوذته المضبوطات.