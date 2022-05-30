مصرع «عامل» في انقلاب دراجة نارية بسوهاج

لقي عامل على تروسيكل من مركز جهينة بمحافظة سوهاج مصرعه عقب انقلاب التروسيكل الخاص به على جانبي الطريق بدائرة مركز طهطا، حيث اختل مقود القيادة بيده، مما أدى لإنقلاب الدراجة النارية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغا من مستشفي طهطا العام بوصول المدعو «محمد ا ا ع» 47 عاما عامل ويقيم دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج «جثة هامدة»، ادعاء حادث دراجة نارية «تروسيكل» قد انقلب على جانبي الطريق مؤديا لمصرع صاحبه.

نفي الشبهة الجنائية وتحرير محضر بالواقعة

وبسؤال نجل عمه المدعو «حمدان ع ا ع» 38 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج أفاد بأنه أثناء قيادة المذكور دراجة نارية ملكا له دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج اختل مقود الدراجة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.