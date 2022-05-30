إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا خوفا من الاغتيال

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حذر الإسرائيليين من السفر إلى تركيا.

اغتيال ضابط إيراني

ووفقًا لما نقلته الصحيفة الإسرائيلية، فإن التحذير من السفر إلى تركيا سببه الخشية من استهداف الإيرانيين لهم، وذلك بعد أن اغتالت إسرائيل ضابطا إيرانيا في طهران قبل عدة أيام.

تجنب السفر للبحرين والإمارات

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد نقلت قبل أيام توصية من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بتجنب السفر إلى البحرين والإمارات واتخاذ احتياطات خلال الإقامة في أذربيجان أو الدول القريبة من إيران بعد قيام إسرائيل باغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدايي.

وكانت صحيفة «نيويوك تايمز» الأمريكية قد نشرت أن تل أبيب أبلغت واشنطن بوقوفها وراء ذلك الاغتيال.