بدء تلقي طلبات تخصيص أراض لإقامة مشروعات بمنطقتين صناعيتين في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء تلقي طلبات التقدم لتخصيص أراض لإقامة مشروعات صناعية واستثمارية بالمنطقتين الصناعيتين، وهما «الكلاحين» بمركز قفط، و«هوّ» بمركز نجع حمادي، وذلك من خلال آلية اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2100 لسنة 2022 المختصة بالنظر في طلبات تخصيص الأراضى بالمناطق الصناعية.

آليات تخصيص الأراضي

وقال محافظ قنا، إن ذلك يأتى في إطار خطة الحكومة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتعامل مع الأزمة الإقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن آلية تخصيص الأراضي تبدأ بتقديم الطلب من جانب راغبي الاستثمار الصناعي لمقر فرع هيئة التنمية الصناعية بجوار مجمع المواقف بمدينة قنا، على أن يتم إرفاق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.

وأشار المحافظ إلى عقد مقابلة شخصية مع المستثمر من قِبل المختصين بفرع الهيئة، تمهيدا لاستكمال الدورة المستندية للطلب، وإصدار خطاب الاستلام خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وذلك فيما يخص المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي تتطلب مساحة أكثر من 3 الآف متر.

توفير فرص عمل للخريجين

وأضاف «الداودي»، أن الحكومة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات، سواء ما يتعلق بدخول استثمارات جديدة، أو توسعات لمشروعات واستثمارات قائمة، بهدف دعم وتنمية قطاع الصناعة المحلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري القومي، وكذلك توفير فرص عمل للشباب من الجنسين.

وذكر، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب، لتوفير فرص عمل لهم من خلال خلق مشروعات لهم ودعمها.