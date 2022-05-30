رئيس مياه أسيوط يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطة صرف الوليدي

تفقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أعمال الاحلال والتجديد الجارية داخل محطة صرف صحي الوليدية واللازمة لتركيب مكونات غرف المحابس الرئيسية من قطع وجوانات، بعد إتمام الإجراءات الاستباقية المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، نظرًا لخروج محطة مياه الوليدية المرشحة من الخدمة حتي يتمكن الطاقم التنفيذي من تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد لتركيب مكونات غرف المحابس الرئيسية.

أعمال الإحلال والتجديد

طمأن درة من موقع الحدث المواطنين بمنطقة الوليدية وقرية منقباد أن أعمال الإحلال والتجديد على وشك الانتهاء، وجار عودة محطة الوليدية المرشحة إلى الخدمة بكامل طاقتها، ومن ثم فتح المياه وملء الشبكات في الآونة القليلة المقبلة.

سيارة مياه نقية للمواطنين

وأعلمت الشركة المواطنين أن سيارات المياه النقية ذات السعات المختلفة موجودة بصفة دورية بمختلف الأماكن المتأثرة بخروج محطة مياه الوليدية المرشحة من الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين من المياه.

خط ساخن لتلقي الشكاوى

وناشدت الشركة العملاء الكرام بضرورة التواصل عبر مختلف قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبايل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية في حالة احتياج سيارات مياه لحين ملء الشبكات العمومية.