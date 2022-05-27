المشمش السيناوي.. يزرع على مياه المطر ولا تضاف إليه مواد كيميائية

«في المشمش» مثل شعبي دارج بين المصريين، نظرا لكون موسم المشمش لا يستمر أكثر من 40 يومًا، فيصعب الحصول عليه، إلى جانب ارتفاع سعره.

المشمش السيناوي، له زبونه وعاشقه الخاص من بين الأنواع الأخرى، نظرا لمذاقه الحلو ورائحته المميزة، وملمسة الناعم، لذا تهتم مزارع القرى والمدن بشمال سيناء به.

المشمش يحتفظ بسعره منذ بداية الموسم حتى نهايته

يقول سليمان أبو يوسف أحد تجار الفاكهة بشمال سيناء، إن سعر كيلو المشمش السيناوي يرتفع مع مرور الأيام خلال الموسم وحتى نهايته.

أضاف أبو يوسف في تصريحات لـ«الوطن»، أن للمشمش السيناوي عشاق، يبحثون عنه وينتظرونه ويشترونه حتى ولو زاد سعره، وأنه يصل في بعض الأحيان إلى 28 جنيها للكيلو، بمعنى أن الحبة قد تعادل 2 جنيه أو أكثر.

ويقول أحمد أبو زياد، أحد المزارعين من أهالى الشيخ زويد، أن المشمش السيناوي، ينضج في نفس توقيت الخوخ، ولكنه لا يستمر طويلا.

أبوزياد: المشمش يحتاج إلى «الترفيه»

ويوضح أبوزياد في تصريحات لـ «الوطن»، أن المشمش يعتبر من الفواكه التي تحتاج إلى ترفيه، بمعنى أن شجرته تحتاج رعاية ورفاهية أكثر من شجرة الخوخ أو اللوز، فشجرة المشمس يجب أن تتابع خاصة النوار والأزهار والجذور، ويتم رعايتها أول بأول إن أردت أن تحصل على محصول وناتج جيد، ولذا فأن غالبية المزارعون لا يفضلون زراعتها بشكل كبير، أنما تجد بعض الشجيرات يتم زراعتها بجانب مزارع الخوخ والتين والعنب وما دون ذلك.

ويقول محمد أرميلات من مزارعي رفح، إن المشمس الذي يتم زراعته على مياه الأمطار بداية شهر يناير من كل عام، يكون هو الأجود، وطعمه ألذ، وكلما بقى على الشجرة أصبح معسول أكثر.

بكر: المشمش السيناوي لا يتم رشه بأدوية مسرطنة

ويقول بكر أبو أسكندر أحد أكبر المزارعين بشمال سيناء، إن هناك مزارع كبيرة وكثيرة تمت زراعتها في المحافظات الأخرى، ولكن ما يميز المشمش السيناوي عن غيره، أنه يزرع على مياه المطر، وبدون إضافات كيماوية، أو عمليات رش مسرطنة، ليبقى طبيعيًا، مثله مثل الخوخ السيناوي، والكنتالوب البلدي.