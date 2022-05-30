ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه شطورة بسوهاج.. طولها 500 متر

ظهرت، اليوم الاثنين، بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

ورصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، في تمام الحادية عشرة والربع صباح اليوم، ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا، بطول 500 متر، وعرض 30 مترا متقطعة.

التنسيق بين الجهات المعنية لإغلاق خزان طهطا

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج، وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز طهطا، وتم إغلاق مأخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة، وتشغيل محطات المياه الارتوازي، لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء آثار بقعة السولار من أمام مأخذ المحطة، سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

استعدادات بمحطة مياه «سكساكا» بطما

وأشار الكيميائي منصور صابر علي، رئيس قطاع المعامل والجودة بمياه سوهاج، أن نقاط المتابعة والرصد تتابع تحرك بقعة السولار، كما تم اتخاذ كل الاستعدادات أمام مأخذ محطة مياه «سكساكا» بطما، والتأكد من جاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أي آثار لبقعة السولار أمام مأخذ المحطة، وذلك لتعويض كمية المياه للمواطنين.

يذكر أنه تم إخطار الجهات المعنية بمديرية الصحة والري والمسطحات المائية، وكذلك قطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبني سويف، لرفع درجة الاستعداد.