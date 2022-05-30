حبس المتهم بقتل شاب وإصابة عمه لخلاف على «المشاريب» بالشرقية

قررت الجهات المختصة بمركز الزقازيق حبس المتهم بقتل قهوجي وإصابة عمه، إثر تعديه عليهما بالضرب بسلاح أبيض أثناء مشادة بينهم بسبب الخلاف على «المشاريب» في قرية النكارية التابعة لمركز الزقازيق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مقتل شاب وإصابة عمه

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد تلقي المركز بلاغا بمقتل «حمدي . ع . ح»، 20 عاما، بجرح طعني بالصدر، وإصابة عمه «عمر»، 30 عاما، بجرح طعني بالصدر، إثر تعدي شاب عليهما بالضرب مستخدما سلاح أبيض.

نقل المصاب والجثة إلى مستشفى القنايات المركزي

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز الزقازيق لإجراء الفحوصات اللازمة، وتبين أن وقوع مشادة بين المتهم والمجني عليه وعمه، بسبب الخلاف على قيمة المشروبات التي تناولها المتهم أثناء تواجده في مقهى يملكه المجني عليهما، فقام بالتعدي عليهما بالضرب مستخدما سلاح أييض ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر.

التصريح بدفن المجني عليه وحبس المتهم

ونُقل المصاب إلى مستشفى القنايات المركزي، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد الإصابة التي أدوت بحياة المجني عليه، وصرحت بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانوينة اللازمة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت جموع غفيرة من القرية شيعوا أمس جثمان الشاب المجني عليه، وتوافدوا على منزل أسرته لتقديم واجب العزاء للأسرة ومؤازرتهم.