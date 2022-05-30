رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب بمحافظة دمياط عن موقع الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة دمياط، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، وذلك بعد اعتمادها من الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط،، خصوصاً أنّها مرحلة فاصلة في حياتهم، حيث ستحدد النتيجة مستقبلهم من خلال الالتحاق بالثانوية العامة، أو المدارس الفنية.

رابط النتيجة

https://www.mediafire.com/file/bebxruciakh1ro0/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84+2022.xlsx/file?fbclid=IwAR0nCTJbGAifUBcrULycE-7TaBiC_xA1-MJnm7tfBIIoH5ffi8ckGS0OsOI

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

واعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام 2021/ 2022 بنسبة نجاح 72.37%، حيث بلغ عدد المقيدين 30361 طالباً وطالبة، حضر الامتحانات 29695 طالباً، نجح منهم 21491 طالباً وطالبة.

كما اعتمدت المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين، بنسبة نجاح 100%، وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة نجاح 91%، وتقدمت محافظ دمياط بأصدق التهاني لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربةً عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربية والتعليم في دمياط، أنه سيتم إطلاق النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، ومديرية التربية والتعليم بدمياط.