بعد فتح التقديم لرياض الأطفال.. تعرف على شروط التقديم للمدرسة الدولية

يستعد أولياء الأمور حاليًا لتقديم للأطفال في مرحلة رياض الأطفال، بعد إعلان المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد عن فتح باب التقديم للأطفال في الصف الأول لرياض الأطفال، واشترطت وجود عدد من الشروط، وتفاصيل الدراسة.

وللمهتمين من أولياء الأمور، نعرض لكم بوابة «الوطن» ضمن خدماتها، تفاصيل التقديم للصف الأول لرياض الأطفال في المدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد، في السطور التالية..

شروط التقديم لرياض الأطفال

ووضعت المدرسة عددا من الشروط لقبول الأطفال تضمنت الآتي:

- أن يكون عمر الطفل في الأول من أكتوبر 2022 لا يقل عن 4 سنوات، وألا يزيد عن 6 سنوات إلا يوم.

- التقديم للأطفال سيكون الكترونيًا، لذلك يجب التأكد من جميع البيانات التي سيتم ادخالها عن الطفل، وأن تكون مطابقة لشهاد الميلاد المميكنة.

- يخضع أولياء الأمور لمقابلة شخصية، لذلك يجب متابعة الموقع الرسمي للمدرسة وعلى موقع التواصل الاجتماعي لمعرفة طبيعة الاختبارات التي يمر بها الطفل ومقابلة أولياء الأمور.

- مع العلم أن تحديد موعد الاختبار للأطفال سيتم بعد غلق باب التقديم.

- سيتم التواصل مع أولياء الأمور عبر البريد الالكتروني المسجل في استمارة التقديم، ولن يتم الاتصال تليفونيًا، لذلك يجب الانتباه.

البرامج التعليمية في المدرسة الدولية الحكومية

وتنقسم البرامج التعليمية داخل المدرسة الدولية الحكومية إلي 3 برامج وهي كالآتي:

برنامج المرحلة الابتدائية، وهو 7 سنوات، يبدأ من pypt وهو ما يعادل كي جي 1 في المدرسة التجريبية، وحتى الصف الخامس الابتدائي، يدرس خلاله الطفل اللغة العربية، والانجليزية، ومبادئ الرياضة، ويتم تقييم الطفل بوسائل مختلفة، فضلا عن الاختبارات التحريرية.

برنامج المرحلة المتوسطة، وهي تمتد لمدة 5 سنوات، وهي تبد من myp أو ما يعادل الصف السادس الابتدائي، إلى 5myp أو الصف الأول، ويدرس خلالها الطالب المواد القومية، واللغة العربية، بينما باقي المواد باللغة الانجليزية، ويتم تقييم الطالب حسب معايير البكالوريا الدولية

البرنامج الأخير وهو برنامج دبلومة iB

وتستمر لمدة عامين، وهي تعادل الصفين الثاني والثالث الثانوي، ويتم اختبار الطلاب في العام الأخير، ويتم تصحيحه دوليًا، وتتيح شهادة البكالوريا الدولية الـ"iB" للطالب دخول الجامعات الدولية مباشرة دون إجراء معادلات.