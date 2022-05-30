«الأغنية عايزة كده».. شيماء المغربي تنفي ارتباطها بعمر كمال

كشفت المطربة شيماء المغربي حقيقة ارتباطها بالمطرب عمر كمال، وذلك بعدما نشر الثنائي عددًا من الصور وفيديو يجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الثنائي يرتديان البدلة البيضاء وفستان الزفاف الأبيض، وكانا يحملان بوكيه ورد، ليظهرا بشكل خطوبة، ما أثار تساؤلات الجمهور حول خطوبتهما.

شيماء المغربي: الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا

وقالت شيماء المغربي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وإن ظهورهما بهذا الشكل لأن الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا، فكان علينا اختيار شكل يناسب الأغنية، موضحة:«أنا مخطوبة من قبل الأغنية بكتير».

نجاح شيماء المغربي وعمر كمال في أغنية «إنتي قلبي»

وشاركت شيماء المغربي عمر كمال في أغنية «إنتي قلبي»، التي طُرحت في آخر العام الماضي، من كلمات إسلام المصري، ومن ألحان على صابر، توزيع إسلام ساسو، وحققت الأغنية ما يقارب 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

تعاون عمر كمال مع شيماء المغربي للمرة الثانية

وبعد نجاح إنتي قلبي تعاون عمر كمال مع شيماء المغربي مرة أخرى من خلال أوبريت «ست عظيمة»، مع الطفل محمد أسامة وحققت ما يقارب 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أوبريت «ست عظيمة» من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع وميكس عمرو الخضري، إخراج أشرف رمضان.