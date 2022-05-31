حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 31-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الحوت، بقدرته على أن يحلم لدرجة قد تؤذيه، فهو حالم وطموح لدرجة الجنون، ويحب دائما أن يكون مثالي في كل شيء، مهما كانت الصعوبات التي قد تواجهه في حياته.

مواصفات برج الحوت

يمتلك مولود برج الحوت مواهب متعددة، كما أن لديه قدرة كبيرة على الإقناع، ويجعل كل من حوله يقتنعوا بوجهة نظره، كما أن لديه رغبة في إرضاء الجميع، وإيثار الغير عليه، لكي يشعر أحبائه وأصدقائه بالسعادة، مهما كلفهم الأمر من أعباء، كما يجعله عرضة للاستغلال، وأبرز سمات برج الحوت الكسل، فهو يكره أن يقوم بأي نشاط بدني، ويحب البقاء في المنزل لفترات طويلة دون أن يقوم بشئ.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تشعر بالتشوش لذا عليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وتجنب مغامراتك المالية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحوت حسب خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر في مربع برجك، لذا عليك أن تكون صبور اليوم أمام المشاكل التي تواجهك في حياتك العاطفية ومع أحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحوت.