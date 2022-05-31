مصرع وإصابة 4 بحوادث متفرقة وضبط أسلحة بينها جرينوف خلال 24 ساعة في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج عدة حوادث متفرقة خلال 24 ساعة لقى فيها3اشخاص مصرعهم وإصابة اخر بينما تم ضبط عاطل بحوزته جرينوف و3 آلي وذخيرة متنوعة للاتجار بها.

ضبط جرينوف وآلي وذخيرة بطما

تبدأ الواقعة الأولى عندما ورد لمركز طما محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إدارة وسط الصعيد «فرع سوهاج» يتضمن ضبط المدعو " «الحسيني. ع. ا. م»، 35 عامًا، حاصل علي دبلوم صناعة ويقيم دائرة المركز وبحوزته، رشاش جرينوف، وعدد 3 بندقية آلية وطبنجة وعدد 2 خزينة وعدد 33 خزينة بندقية آلية وعدد 496 طلقة عيار 7.62 × 39، وعدد 76 طلقة عيار 9 مم وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

مصرع عامل انقلبت دراجته النارية

والواقعة الثانية شهدها مركز طهطا بمحافظة سوهاج تبلغ لمركز طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول المدعو «محمد. ا. ا. ع.»، 47 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة مركز جهينة جثة هامدة، إدعاء حادث دراجة نارية.

وأفاد نجل عمه «حمدان. ع. ا. ع»، 38 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيادة المذكور دراجة نارية دائرة المركز، اختل مقود الدراجة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

مصرع وإصابة 2 في حادث تصادم باخميم

كما شهد مركز أخميم بمحافظة سوهاج، انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، وتبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة «ياسر. ج. م. ع»، 41 عامًا، سائق، ويقيم دائرة مركز دار السلام، أنه قد اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة «عطا. م. م. ع»، 50 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية من مستقلي السيارة، وكذلك إصابة قائد السيارة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسم، وقد تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي أفاد المصاب بمضمون ما تقدم.

وفاة سائق نقل انقلبت سيارته

وكذلك الواقعة الرابعة شهدها مركز أخميم حيث انقلبت سيارة نقل قيادة «صفوت. ج ع. ح.»، 40 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق، وقد نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأفاد شقيقه «أحمد. ج. ع. ح»، 43 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.