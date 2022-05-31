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ماس كهربائي يتسبب بحريق في كافيتريا بشارع أسيوط

كتب:

شيماء دراز
12:45 ص | الثلاثاء 31 مايو 2022
حريق ارشيفية

حريق ارشيفية

تسبب ماس كهربائى بمحافظة سوهاج  فى اندلاع حريق بكافيتريا بشارع أسيوط، سوهاج أمام محطة بنزين دائرة قسم ثان سوهاج وذلك بدائرة قسم ثان سوهاج. 

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث 

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث ، إخطارا من العميد حسن همام مأمور قسم ثان بسوهاج ، يفيد نشوب حريق بكافيتريا الفردوس بشارع اسيوط -، سوهاج، أمام محطة بنزين التعاون بدائرة القسم.

 

 الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت  وحدة مباحث جنائية بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ.

معاينة الحادث وحصر التلفيات 

وعند الانتقال لموقع الحادث تبين للمقدم أحمد صقر رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، حدوث ماس كهربائى فى لوحة المفاتيح بكافيتريا الفردوس ملك  "م . م" 42  عاما الكائنة أسفل عمارة الشرق للتأمين، دون حدوث إصابات، ونتج عن الحريق تلفيات بالمكان، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق وحصر التلفيات .

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بقلم شيماء دراز