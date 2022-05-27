ضبط 1750 شكارة قمح مهربة للتداول في السوق السوداء في طهطا

تمكنت مديرية التموين في سوهاج من ضبط عدد 1750 شيكارة قمح محلي، وزن الشيكارة 50 كيلون بقرية نزلة القاضي التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على القمح، وتحرير المحضر وتوريد القمح المضبوط إلى شونة المطاحن بطهطا.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في متابعة محصول القمح وتوريدها للشون والصوامعة الحكومية، ومنع تداول القمح خارج المنظومة، وبالتنسيق مع مديرية التموين بمحافظة سوهاج والإدارة الزراعية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وتابع عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، الجهود المستمرة الخاصة بمنع تداول القمح للجهات غير الحكومية.

لجنة حملة ضبط القمح المهرب

يأتي ذلك بإشراف عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج وتنفيذ حسام محمود جابر رئيس قرية نزلة القاضى بمركز طهطا بمحافظة سوهاج والمهندس زكريا محمود عطية مدير الإدارة الزراعية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج ومسؤولى التموين والرقابة التموينية بمركز طهطا.

متابعة مستمرة لتوريد القمح بمركز طهطا للجهات الحكومية

ومن جانبه أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ «الوطن»، على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا تقوم بالمتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للتأكيد على تطبيق القانون وتوريد القمح للجهات الحكومية.

جدير بالذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج شدد على توريد القمح للصوامع والشئون الحكومية بكل مركز ووضع مزايا الموردين تتمثل في الحصول على الاسم ة وتسهيلات من الجمعية الزراعية.