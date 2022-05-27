ضبط 120 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بقرى طهطا

تمكنت مديرية التموين في سوهاج، من ضبط 120 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالشيخ مسعود والحريدية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، وتنفيذا لقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بجمع الأقماح المحلية وتوريدها للصوامع والشركات القابضة ومتابعة توريد محصول القمح.

تفاصيل الحملة

قامت لجنة مكتب تموين قرية الطليحات بمركز المراغة بمحافظة سوهاج بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج ومباحث تموين سوهاج ورقابة إدارة تموين مركز طهطا بمحافظة سوهاج بحصر حوالي 120 طن قمح بقرية الشيخ مسعود بمركز طهطا بمحافظة سوهاج وقرية الحيريديه بمركز طهطا بمحافظة سوهاج وقد تم التحفظ عليها لحين توريدها لشركة صوامع مشروع غرب طهطا، وتم تحرير محاضر بذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط اكثر من 208 طن قمح اليوم بطهطا

جدير بالذكر أنه تم في وقت سابق من صباح اليوم ضبط 1750 شكارة قمح زنة 50 كيلو مجهزة لتداولها خارج الجهات الحكومية «سوق سوداء» بقرية نزلة القاضى بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وتم التحفظ عليها لتسليمها إلى شونة المطاحن بمركز طهطا وتحرير محضر لإصحابها، ليبلغ اجمالي القمح الذي تم مصادرته اليوم بمركز طهطا بمحافظة سوهاج قبل بييعه سوق سوداء أكثر من 208 أطنان، جار إيداعها جميعا في شونة مطاحن مركز طهطا.

القمح بسوهاج.. عقوبات للممتنعين وامتيازات للموردين

جدير بالذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اصدر تعليمات بضرورة توريد القمح إلى شون وصوامع المحافظة مع وضع امتيازات للموردين وتحديد عقوبات للممتنعين، وذلك من خلال صرف الأسمدة لكل مزارع وفقا للقمح الذي تم توريده.