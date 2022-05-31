توريد 135 ألف طن قمح في الصوامع والشون بالمنوفية

كشف مصدر مسؤول في مديرية التموين بمحافظة المنوفية، عن استمرار توريد القمح بكثافة إلى الصوامع والشون من المزراعين والتجار، مؤكدًا أن الإقبال على توريد القمح مستمر إلى شهر أغسطس المقبل، خاصة في ظل عدم حصاد الكثير من المزراعين في عدد من المراكز والقرى القمح حتى الآن بسبب تأخرهم في زراعته، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة نسب التوريد بشكل مستمر من كافة الجهات.

توريد أكثر من 4 آلاف طن قمح يوميًا

وأضاف المصدر المسؤول في مديرية التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإقبال اليومي على توريد القمح في الصوامع والشون في المنوفية بواقع يزيد عن 4 آلاف طن قمح يوميًا في جميع الصوامع، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة تتابع مع الفلاحين نسب التوريد وتكثف التوعية للمزارعين لتوعيتهم وحثهم على المشاركة بواقع 12 أردب قمح بحد أدني لفدان القمح.

135 ألف طن قمح حتى الآن

وأوضح، أن نسبة التوريدات من القمح في الصوامع والشون، بلغت 135 ألف طن من القمح، مشيرًا إلى أن الإقبال مستمر لتوريد القمح في 14 صومعة وهنجر وشونه منتشرة في حميع مراكز ومدن محافظة المنوفية، مشيدًا بالوعي الكبير من المزراعين لتوريد القمح بكثافة ودون تقصير، ويحصلون على قيمة ما ورده المزراع في خلال 48 ساعة فقط.

وتابع، المزارعين الذين لم يوردوا القمح سيجري منعهم من المعاملات في البنك الزراعي، وكذلك منع توريد الأسمدة إليهم من الجمعيات الزراعية، مشددًا على أن التوريدات من القمح يتم متابعتها من كافة الجهات وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.