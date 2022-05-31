مصرع طفل سقط في منور أسانسير عمارة سكنية بطنطا

لقى طفل مصرعه قبل قليل، في منطقة «العجيزي» بمدينة طنطا، في محافظة الغربية، وذلك إثر سقوطه في بئر الأسانسير الخاص بأحد العقارات السكنية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان وجود شهبة جنائية في الحادث من عدمه.

أمن الغربية يتلقى إخطاراً بالواقعة

تلقي اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد شوبير، مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بسقوط طفل صغير، في العقد الأول من عمره، داخل منور أسانسير إحدى العمارات في مساكن الشباب بمنطقة «العجيزي»، التابعة لنطاق قسم شرطة أول طنطا.

التحفظ على جثة الطفل تحت تصرف النيابة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، إلى مكان الحادث، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، والعمل على إخراج جثمان الطفل من منور الأسانسير، ونجحت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية من إخراج جثمان الطفل، ونقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، والتحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحريات والمعاينة، أن الواقعة حدثت أثناء لعب ولهو الطفل وكان باب الأسناسير مفتوحاً، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.