حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 1-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن مولود برج الميزان الحياد خاصة في الخلافات والمشاكل، لذلك يلجأ اليه الأصدقاء لحل مشاكلهم بشكل مناسب يجعل الجميع في حالة رضا.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج الميزان، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لأصحاب برج الميزان، إن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي، الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تحترس من المغامرة والتسرع في سلوكيات طائشة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي توضح «فؤاد» فأن القمر في وضع معاكس ويجب أن تكون دقيقا في أقوالك وتمهل في ردود أفعالك.

مشاهير برج الميزان

من أفضل مميزات برج الميزان هو أنه يمكنه تخطي الخلافات والأمور الجدلية للصالح العام، لذلك ينجح دائما في تخطي مشاكله العملية والمهنية ومن أبرز مشاهير هذا البرج الكينج محمد منير الذي استطاع أن يبني جمهورًا من أسوان إلى القاهرة وأن يخلط الفن النوبي بالمعاصر، والهضبة عمرو دياب الذي تألق على مدار عقود، ولا يزال محتفظا بمكانته، بالإضافة إلي بهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.