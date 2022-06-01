ضبط شخصين بتهمة الإتجار بالمخدرات وغسيل 5 ملايين جنيه بسوهاج

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحافظة سوهاج القبض على شخصين قاما بغسيل أموال مكتسبة من تجارة المخدرات بأنشطة مشروعة بقيمة 5 ملايين جنيه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة جرجا يفيد تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من «عزت ع ص ع» 40 عاما، عاطل، ويقيم دائرة مركز جرجا محافظة سوهاج، والسابق اتهامه في القضية «مخدرات» و«فوزي ع ص ع »، 38 عاما، عاطل، ويقيم بذات الناحية، والسابق اتهامه في القضية مخدرات.

التجارة بالمخدرات ومحاولة غسل الاموال

وذلك لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

مجالات غسيل الأموال

وارتكبا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني فأودعا جزءا منها بالبنوك ومكاتب البريد المصري وأجريا عليها عمليات سحب وإيداع وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهي عبارة عن في مجال الأنشطة التجارية نشاط تجاري يتمثل في " مشروع لتسمين الماشية "- دائرة مركز جرجا محافظه سوهاج و في مجال الأراضي الزراعية مزرعة موالح مساحتها 1 فدان و 10 قيراط بدائرة مركز جرجا و في مجال العقارات عقار مساحته 400 متر مكون من ثلاثة طوابق كائن دائرة مركز جرجا و قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحري عنهما بمبلغ "5.000.000 " خمسة مليون جنيه تقريباً.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.