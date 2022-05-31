صوامع سوهاج تتسلم 73 ألف طن واستمرار التوريد دون معوقات

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن توريد 73 ألف و778 طن و181 كيلوجرام من الأقماح حتى الآن، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيراً إلى استمرار أعمال توريد المحصول من المزارعين دون معوقات.

محافظ سوهاج يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية

ووجه «الفقي» بالتنسيق المستمر بين مديريات التموين، والزراعة، وكافة الجهات المعنية؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

ضبط 60 أردب قمح قبل بيعها بالسوق السوداء

وأعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الزراعة بضبط 60 أردب من القمح بحوزة أحد التجار بمركز طهطا، لم يقم بتوريدها للصوامع والشون المخصصة لذلك، بشكل مخالف للضوابط والاشتراطات المقررة للتوريد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول الأقماح، ومصادرة أية كميات يتم ضبطها من الاقماح خارج الإطار القانوني، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين .

ضبط الكمية بادارة طهطا الزراعية بسوهاج

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، أنه تم ضبط الكمية المشار إليها من خلال الإدارة الزراعية بطهطا، بحوزة أحد المواطنين بقرية «نزلة القاضي ، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التموين وتوريد الكميات المضبوطة إلى صوامع غرب طهطا.