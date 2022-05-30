إحالة أسرة للمحاكمة في الغربية.. تشكيل عصابي لمستريحين (فيديو)

أحالت نيابة مركز طنطا، ربة منزل وزوجها ووالدتها، إلى محكمة جنح طنطا، بتهمة تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين، والحصول على أموالهم مقابل توظيفها في الأجهزة الكهربائية، مقابل فوائد شهرية 30%، واستولوا على نحو 5 ملايين جنيه.

كانت نيابة مركز طنطا، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال الضحايا، وقررت اليوم إحالتهم إلى محكمة جنح طنطا وتحديد الاربعاء القادم أولى جلسات محاكمتهم.

أقوال الضحايا

قالت تقى محمد ابنة إحدى الضحايا، إن المتهمة وزوجها ووالدتها استولوا من والدتها على 850 ألف جنيه، مقابل أرباح تقدر بنسبة 30% شهريا، وكان ذلك في شهر ديسمبر الماضي، موضحة أن هذا المبلغ المالي، كان قيمة بيع والدتها البيت في قرية صناديد رغبة منها في شراء منزل في طنطا، غير أن المتهمة وزوجها ووالدتها اقنعوا والدتها بتأجيل عملية الشراء 3 شهور وأنهم يقمون بتوظيف تلك الأموال خلال تلك الفترة مقابل ارباح تقدر بنسبة 30% شهريا، وأن والدتها اقتنعت بكلامهم، وأخذوا المبلغ منها مقابل إيصالات أمانة.

مضيفة أن المتهمين حاولوا إقناعها أيضا ببيع الذهب الخاص بها ويقدر بنحو 70 ألف جنيه، وتوظيفها غير أن زوجها رفض، وأيضا حاولوا إقناع شقيقها بتأجيل حفل خطوبته وتوظيف أمواله غير أنه رفض، لكنهم نجحوا أيضا في إقناع زوجة شقيقهم ببيع الذهب الخاص بها وتوظيف أموالها وحصلوا منها على 50 ألف جنيه، موضحة أن الضحايا في شهر مارس الماضي، طلبوا من المتهمين الفوائد غير أن المتهمين طلبوا ان يصبروا عليهم شهر وظلوا يماطلوا في كلامهم حتى فوجئ الضحايا أن المتهمين تركوا منزلهم في قرية صناديد ليلا، وهربوا.

القبض على المتهمين

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط «أيمن. ر»، وزوجته «منار. ف» وحماته «أمال. ص»، مقيمين قرية صناديد، إحدى قرى مركز طنطا، وذلك بعد تأكد التحريات من صحة البلاغات المقدمة ضدهم من عدد من المواطنين، بتهمة النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت بنحو 5 ملايين جنيه، بزعم استثمارها في تجارة الأدوات الكهربائية مقابل أرباح تقدر بنسبة 30 % فوائد شهرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت إحالتهم إلى المحكمة.