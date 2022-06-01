شهادة كورونا ومبلغ جدية.. إجراءات مطلوبة من الحجاج للحصول على التأشيرة

قال هشام أمين عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن هذا الموسم من الحج استثنائي، إذ أنّ الأعداد أقل من المواسم السابقة، التي كان يقدر فيها عدد الحجاج بنحو مليوني ونصف المليون شخص، لكن هذا العام سيشهد 40% من إجمالي هذا العدد، ليصل عدد الحجاج إلى نحو مليون شخص.

تطعيم كورونا وإجراءات صحية مشددة

أضاف أمين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صحية كثيرة، إذ يجب الحصول على لقاحات كورونا، مع وجود شهادة تطعيم، وعمل فحص صحي من مستشفى حكومي، حتى يحصل المواطن على التأشيرة.

وأشار إلى أن بعثة من وزارة السياحة، ستكون موجودة أثناء الحج، لمتابعة كل الإجراءات والحجاج الذين وقع عليهم الاختيار، وكل تحركاتهم، مشددا على ضرورة تحويل المبالغ المالية الخاصة بجدية الحجز، إلى شركات السياحة التي تعاقدوا معها، وقت التقدم بالأوراق المطلوبة.

أسعار الحج 2022

أوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: «من لم يكن الحج من نصيبه هذا العام، سيسترد مقدم جدية الحظ، بموجب الرقم الرقمي من بنك مصر، وسنعلن قريبا عن موعد إمكانية استرداد المبالغ المقدمة للأشخاص الذين استبعدوا من قرعة الحج»، لافتًا إلى أن أسعار الحج تتراوح بين 157 ألف جنيه إلى 177 ألف جنيه دون تذكرة الطائرة للحج 5 نجوم، وبالنسبة للحج الاقتصادي فإن هناك 3 مستويات وهي 82500 جنيه و87500 جنيه و92500 جنيه.