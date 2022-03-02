ضبط 179 قطعة سلاح ناري و256 قضية مخدرات وتنفيذ 89493 حكما قضائيا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تنفيذ 89493 حكما قضائيا متنوعا

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا أسلحة نارية وبيضاء بنحو 179 قطعة سلاح بحوزة 141 متهما، بالإضافة إلى تنفيذ 89493 حكما قضائيا متنوعا، كما جرى ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة، بالإضافة إلى 256 قضية مخدرات، بإجمالي 279 متهمًا.

ضبط 303 دراجات نارية مخالفة

كما جرى ضبط 45 متهمًا هاربًا، و17 آخرين لاتهامهم بممارسة أعمال بلطجة، وضبط 303 دراجات نارية مخالفة، و23 ألفًا و537 مخالفة مرورية متنوعة.

وخلال الحملة، تمّ فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.