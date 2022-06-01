ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في الوادي الجديد

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 ، وذلك بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، والدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الوادي الجديد

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن نسب النجاح هذا العام بلغت 93%، حيث تقدم للامتحانات عدد 4577 طالبا وطالبة، ونجح منهم 4254 طالبا وتغيب 10 طلاب.

وقدم محافظ الوادي الجديد التهنئة هاتفيًا للأوائل وأسرهم، الذين بلغ عددهم 15 طالبا وطالبة، وحصل منهم 6 طلاب على نسبة 100%، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق خلال المراحل التعليمية القادمة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الوادي الجديد

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن أوائل الشهادة الإعدادية عددهم 10 طلاب وطالبات وهم: